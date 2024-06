L’Arcivescovo di Milano in visita al Pian delle Betulle il 1° settembre

Monsignor Delpini celebrerà la Santa Messa in occasione del 65° anniversario della consacrazione della Chiesetta

Ad annunciare la visita è il presidente della Sezione Alpini di Lecco Emiliano Invernizzi: “Sarà un onore accogliere Monsignore”

MARGNO – Con immensa gioia, Emiliano Invernizzi, Presidente della Sezione degli Alpini di Lecco, ha annunciato la visita dell’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in occasione del 65° anniversario della consacrazione della Chiesetta Votiva del Battaglione Morbegno al Pian delle Betulle. L’evento si terrà domenica 1° settembre 2024.

Durante questa significativa ricorrenza, Monsignor Delpini celebrerà la Santa Messa e benedirà non solo le nuove piastre dei “morbegnini”, ma anche le opere attualmente in corso (VEDI ARTICOLO), che saranno completate per quella data. “Per la nostra Sezione e per tutte le penne nere sarà un onore accogliere monsignor Mario Delpini ai Piani delle Betulle e nella chiesetta che è uno dei luoghi simbolo del nostro stare insieme come Alpini,” ha dichiarato Invernizzi.

L’Arcivescovo Delpini aveva già espresso il suo apprezzamento per lo spirito degli Alpini in occasione dell’Adunata Nazionale di Milano nel 2019. In quell’occasione, aveva sottolineato che “lo spirito di Corpo, il desiderio di incontrarsi, la lieta partecipazione non sono frutto di simpatia o di interessi, ma della condivisione degli ideali, della difesa di valori”. Aveva inoltre esortato gli Alpini “a intensificare le forme di condivisione in vista dello scopo comune: essere utili alla comunità, essere pronti per l’emergenza, essere generosi nel soccorso”. Infine, aveva ricordato che “la cima chiede disciplina” e l’importanza dell’allenamento, dell’equipaggiamento e dell’organizzazione del gruppo.

Gli Alpini di Lecco accolgono con gratitudine e entusiasmo queste parole e sono profondamente onorati dalla visita dell’Arcivescovo. “Ringraziamo di cuore Monsignor Delpini per aver accettato il nostro invito,” ha concluso Invernizzi, invitando tutti a partecipare a questo importante evento.