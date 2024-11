L’Arma dei Carabinieri ricorda le vittime della strage di Nassiriya

Due cerimonie a Lecco e a Dervio, alla presenza delle autorità locali

LECCO – Questa mattina, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecco ha voluto ricordare con due cerimonie di commemorazione a Lecco e Dervio le vittime della strage di Nassiriya, avvenuta in Iraq il 12 novembre 2003 e tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

A Lecco l’evento si è svolto in via Martiri di Nassiriya, all’angolo con via Ugo Foscolo. Presenti alla cerimonia, una Rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, il Sindaco della città, Mauro Gattinoni, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lecco, Maurizio Faravelli e il Presidente di Assoarma Lecco, Filippo di Lelio, che si sono raccolti in un silenzioso omaggio depositando una corona di alloro per ricordare i caduti militari e civili di Nassiriya, tra cui 12 Carabinieri, che hanno perso la vita durante l’attentato terroristico.