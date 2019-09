Lavori conclusi al lavatoio di Pomedo che torna agibile

I lavori di restyling erano iniziati a Giugno

L’intervento ha riguardato principalmente il rifacimento del tetto

LECCO – E’ rimasto per lungo tempo transennato a causa del tetto pericolante. Il caratteristico lavatoio di Pomedo, situato all’imbocco della Val Calolden lungo via Pacinotti, è rimasto inagibile per diverso tempo.

Un pezzo di storia della Laorca che fu, al quale laorchesi e non solo sono affezionatissimi. Una tappa quasi d’obbligo per escursionisti e viandanti che percorrono la Valcalolden per rinfrescarsi e bere un sorso d’acqua.

A giugno sono iniziati i lavori e pochi giorni fa sono stati ultimati. Un restyling che di fatto ha riguardato principalmente il tetto.

Il lavatoio è quindi tornato agibile, grazie all’intervento voluto dell’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Corrado Valsecchi, che ha permesso di preservare un vero e proprio pezzo di storia rionale.