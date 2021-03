LECCO – Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

– C.so MARTIRI DELLA LIBERAZIONE tratto all’altezza dal civ. 56 al 86, parziale restringimento per lavori di posa cavo telefonico dal 15 al 19 marzo (Imp. Sittel di Roma per conto di Telecom);

– Via AMENDOLA tratto all’altezza dal civ. 15 al 24, parziale restringimento per lavori di posa cavo telefonico dal 15 al 19 marzo (Imp. Sittel di Roma per conto di Telecom);

– Via CROLLALANZA parziale restringimento per lavori di posa TLC dal 17 al 28 marzo (Imp. Mds Impianti srl di Vighizzolo per conto di Tim);

Via XI FEBBRAIO incrocio via Paolo Micca parziale restringimento per lavori di isolamento rete gas in data 18 marzo (Imp. Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti srl);

– Via G.B. SALA tratto all’altezza del civ 2 e via Quarto totale chiusura per lavori di ripristino pavimentazione stradale dal 16 al 26 marzo (Imp.Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per conto di Amm. Comunale);

– Via XI FEBBRAIO parziale restringimento per lavori di posa rete in fibra ottica dal 15 al 20 marzo (Imp. Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber);

– Via CARLO CATTANEO tratto all’altezza del civ. 77 totale chiusura per per occupazione suolo pubblico montaggio gru in data 17 marzo (Imp. Mary Pec srl di Milano);

– Via C.L. A FOSSOLI tratto all’altezza tra il civico 13 e il 15 totale chiusura per occupazione suolo pubblico montaggio gru dal 15 al 19 marzo (Imp. Schiavi spa);

– Viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, fino al 31 marzo 2021, istituzione di divieto di transito, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.