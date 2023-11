Lavori sulle strade provinciali: chiuse al transito Sp 56, Sp 55 e Sp 66

Viabilità modificata su tre arterie del Lecchese

A Robbiate rinnovata e risanata la massicciata ferroviaria, a Bellano riasfaltata la sede stradale

LECCO – Lavori e conseguenti chiusure al transito su alcune strade del Lecchese: a esserne interessate Sp 56, Sp 55 e Sp 66.

Nel Comune di Robbiate si procederà al rinnovamento e risanamento della massicciata del binario lungo la linea ferroviaria Seregno-Ponte San Pietro, interventi che limiteranno la circolazione rispettivamente della Sp 56 di Imbersago in via Milano dalle ore 20.00 di lunedì 13 novembre 2023 alle ore 12.00 di mercoledì 15 novembre 2023 compreso e, comunque, sino al termine delle lavorazioni. Impossibilitato il passaggio sulla Sp 55 di Lomagna invece, per le stesse ragioni, in corrispondenza del passaggio ferroviario in via Sernovella, dalle ore 20.00 di martedì 14 novembre 2023 alle ore 12.00 di giovedì 16 novembre compreso e, comunque sino al termine delle lavorazioni.

Lavori in corso anche sulla Sp 66 di Vendrogno, in corrispondenza del Comune di Bellano, per riasfaltature sulla carreggiata. La chiusura totale al transito si avrà come segue: