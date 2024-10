Lecco. 250mila euro per consolidare il muro del ninfeo della biblioteca

“Il muro è puntellato da anni e adesso si vede che sta spanciando. Situazione sempre più critica”

Variazioni di bilancio e piano delle opere pubbliche nella commissione congiunta di martedì

LECCO – Commissione consigliare congiunta I e II nel pomeriggio di ieri, 22 ottobre, per discutere delle variazioni di bilancio e dell’adeguamento del programma triennale (2024-2026) del piano delle opere pubbliche. Due argomenti strettamente connessi che sono stati illustrati dall’Assessore al Bilancio Roberto Pietrobelli e dall’Assessore al Lavori Pubblici Maria Sacchi.

Tra le spese per investimenti (per le quali l’amministrazione non è ancora in possesso della fattibilità e quindi non confluiscono nel piano delle opere pubbliche) ci sono i lavori di consolidamento e restauro del muro del ninfeo del giardino della biblioteca per i quali è stata richiesta una variazione di 250.000 euro.

“Il muro è puntellato da anni e adesso si vede distintamente che sta spanciando – ha spiegato l’assessore Sacchi -. La situazione è sempre più critica. Siccome non si vuole spendere ulteriori soldi per mettere maggiormente in sicurezza puntellando, si è deciso che è opportuno procedere con i giusti livelli di progettazione per arrivare ai lavori di consolidamento del muro e al restauro del ninfeo della villa storica”.

Un’altra spesa di 15.000 euro riguarda il nuovo parco giochi “L’isola della felicità” di Pescarenico per il quale era già previsto l’impianto di videosorveglianza: “Con questi soldi andremo ad acquistare le telecamere e ad agganciarle, perciò anche questo nuovo parco sarà videosorvegliato”.

Una variazione di 90mila euro riguarda anche l’area della Piccola, con questa cifra il comune potrà andare ad affidare l’incarico di progettazione dell’area esterna che va dal cancello di ingresso del mercato fino alla fine della stecca Sud, lungo il muro che si affaccia su via Ghislanzoni.

“Per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, rispetto a quello già deliberato dal consiglio comunale, le variazioni sono minime – ha spiegato ancora l’assessore Sacchi -. Per l’anno corrente ritroviamo i 250mila euro sulla fase 1 del Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu) relativa alla realizzazione definitiva della rotonda in via Digione, i cui lavori stanno procedendo. Ritroviamo anche gli altri 250mila euro relativi alla fase 2 del Pgtu relativi alla realizzazione definitiva della rotonda in piazza Manzoni”.

1,3 milioni di euro, poi, si riferiscono al progetto di riqualificazione di alcune vie della città sia come asfalti che come pavimentazione in porfido. E’ stato poi inserito in un unico livello di progettazione quello che è il “piano rioni” per un quadro economico di 625.250 euro. Piano rioni che, a oggi, contempla la scalinata in via Ramello e il sottopasso della ex scuola di Laorca, il rifacimento della scalinata di collegamento via Mazzucconi/via Quarto in prossimità della scuola Kolbe, la realizzazione del parcheggio nell’ex cimitero di Germanedo in via Celestino Ferrario (il progetto dovrà ottenere il parere della Sovrintendenza essendo il bene vincolato).

Un’altra variazione è stata invece inserita nel quadro economico dell’hub del trasporto pubblico locale che è pari a 1,8 milioni di euro (prima era di 1,5 milioni), questo per quanto riguarda l’annualità 2025. Sempre per l’anno prossimo permane la fase 3 del Pgtu, per 800mila euro, che riguarda la rotonda di viale Costituzione, la rotonda del Ponte Kennedy e l’asse di via Leonardo da Vinci. Sull’annualità 2026 sono previste la riqualificazione di viale Valsugana per mezzo milione di euro e la manutenzione strade comunali sempre per la stessa cifra.