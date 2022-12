Lecco-Ballabio. Transito a fasce orarie per i mezzi pesanti sulla vecchia strada

Transito vietato ai mezzi pesanti sia in salita che in discesa tra le 6.30 e le 8.30 e tra le 13 e le 15

LECCO – Conclusa la riunione di coordinamento con la Prefettura di Lecco per l’emergenza Lecco-Ballabio. Nell’incontro è stato stabilito il transito a fasce orarie lungo la vecchia Lecco-Ballabio per i mezzi pesanti con massa superiore alle 35 tonnellate.

In particolare i camion potranno salire e scendere dalla Valsassina secondo il seguente schema:

Da Ballabio a Lecco

4.30-6.30

10.00-11.30

15.00-17.00

19.00-20.30

22.30-1.30

Da Lecco a Ballabio

1.30-4.30

8.30-10.00

11.30-13.00

17.00-19.00

20.30-22.30

E’ stato inoltre stabilito che i mezzi pensanti non posso transitare in nessuna direzione tra le 6.30 e le 8.30 e tra le 13 e le 15. Per chi arriva dalla Statale 36 l’uscita consigliata è quella del Bione, con parcheggio di attesa presso piazzale Bione.