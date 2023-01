Lecco celebra il patrono della Polizia Locale: “Collaborazione per raggiungere i risultati”

San Sebastiano, in mattinata la tradizionale celebrazione al Santuario della Vittoria

Consegnati i distintivi di grado agli agenti Monica Longoni, Renato Stevanin e Anna Maria Pipicelli

LECCO – “All’interno del comando c’è molta serenità lavorativa, molta voglia di fare. Sin dal primo giorno mi ha colpito lo spirito di servizio che caratterizza il modo di lavorare degli agenti e questa è una grande risorsa”. Le parole di elogio sono state pronunciate dal Comandante della Polizia Locale di Lecco Monica Porta durante la celebrazione del patrono San Sebastiano, questa mattina, al Santuario della Vittoria.

“L’anno scorso, e continueremo anche quest’anno, abbiamo lavorato su tre dimensioni: quella ordinaria ma comunque molto complessa perché fatta di organizzazione; quella sovracomunale che ha come obiettivo quello di dare risposte mirate e precise ai problemi che affrontano tutte le Polizie Locali e quella della polizia di sicurezza, un modo di lavorare in coordinamento con le forze dell’ordine – ha concluso la comandante -. Grazie di cuore a tutto il comando e a tutte le associazioni con cui collaboriamo”.

Dopo la Santa Messa celebrata da monsignor Davide Milani con don Andrea Lotterio (che hanno ricordato l’importanza del lavoro svolto dalle persone che si occupano della sicurezza della città e del territorio, in particolare del servizio fornito dalla Polizia Locale) si è svolta la consegna dei distintivi di grado a tre agenti: Monica Longoni distintivo di grado Sovrintendente esperto; Renato Stevanin distintivo di grado Sovrintendente esperto; Anna Maria Pipicelli distintivo di grado Assistente scelto.

“La collaborazione è essenziale per raggiungere i risultati – ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Rispetto alle dimensioni citate dalla comandante Porta vorrei aggiungerne una quarta: l’umanità. L’approccio della Polizia Locale con i cittadini richiede grandissima umanità perché tante sono le esigenze cui assolvete e tanti sono i bisogni diversificati della nostra città. Voglio porre l’accento quindi su questa caratura umana che personalmente ho avuto modo di apprezzare in molte circostanze in questi due anni da sindaco. Grazie a tutti voi che vi preoccupate della nostra città e del nostro territorio”.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio insieme ai rappresentanti di tutte le forze dell’ordine. Presenti tra gli altri anche il vicesindaco Simona Piazza, il presidente del consiglio comunale Roberto Nigriello, il consigliere provinciale Stefano Simonetti, il gruppo di Protezione Civile, l’ex comandante Franco Morizio e il presidente di Assoarma Filippo Di Lelio. Sull’altare, oltre al gonfalone di Lecco, anche i vessilli della sezione Alpini di Lecco e del gruppo di Protezione Civile degli Alpini di Lecco.