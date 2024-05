Lecco. Centro città bloccato con traffico in tilt. Code anche sulla SS36

Mezzo pesante in panne all’interno del Monte Barro in direzione Sud (Milano)

LECCO – Traffico paralizzato nel tardo pomeriggio di oggi in centro città a Lecco, così come lungo la SS36 nel tratto del tunnel del Monte Barro e sul terzo ponte in entrambe le direzioni con gli incolonnamenti che hanno interessato accessi e uscite alla SS36.

A contribuire a generare l’ingorgo sulla SS36 che si è poi esteso anche al centro cittadino, sarebbe stato mezzo pesante, un autoarticolato, rimasto in panne alle 17 circa, all’interno del tunnel del Monte Barro mentre stava viaggiando in direzione Sud (Milano).

Code e rallentamenti si sarebbero poi estesi agli accessi alla SS36 e oltre, generando il maxi ingorgo ancora presente (ore 18.30, ndr) lungo le strade del centro città e ancora sulla SS36. Il mezzo pesante in panne è stato poi rimosso.