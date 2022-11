Lecco. Domenica la “Women in Run”, attenzione alla viabilità

Domenica mattina si corre la “Women in Run”, partenza alle 9.30 dalla Piccola

Attenzione alla viabilità, ecco le strade che saranno chiuse

LECCO – Questa domenica, 27 novembre, si terrà la prima edizione della camminata a carattere non competitivo denominata “Women in Run 2022 #insiemeèpiùbello” promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Women In Run Lecco” per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

I partecipanti all’evento, patrocinato dal Comune di Lecco, potranno scegliere di cimentarsi in una corsa non competitiva a passo libero di 14 km o in una camminata di nordic walking di 8 km, con dimostrazioni di autodifesa Krav Maga nell’area del circuito, che attraverserà i rioni cittadini; per i partecipanti più giovani, dai 4 ai 10 anni, è previsto un percorso in area protetta e un diploma finale di partecipazione.

Il via è in programma alle 9.30 di domenica mattina da La Piccola. Per garantire lo svolgimento della manifestazione è prevista l’istituzione di divieto di transito veicolare dalle 9.30 alle 13 lungo il percorso per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.

Corsa 14 Km

PARTENZA: Piazzale Cassin, Via Amendola (da Piazzale Cassin al Ponte Azzone Visconti), pista ciclo pedonale dal Ponte Azzone Visconti a via Adda, parte pedonale a lago di via Cantù, via Nullo, Lungo Lario Isonzo, Lungo Lario Battisti, Lungo Lario Cadorna, Lungo Lario 4 Novembre, Lungo Lario Piave, Caviate, via Per l’Abbadia, via Stelvio, via Santo Stefano, via De Gasperi, via Aldo Moro, via Montebello, via delle Capre (scaletta), via Monte Sabotino, via G. Arrigoni, scale per Chiesa di santa Maria Assunta (Rancio), via Don Giovanni Bosco, via Renato Fucini, via Partigiani (da via Fucini a via Micca), Via Pietro Micca, via Mattia Rusconi, via Don Invernizzi (da via Rusconi a Corso Montesanto), Corso Montesanto (da via Don Invernizzi a Via Don Luigi Monza), via Don Luigi Monza (da Corso Montesanto a via Valsecchi), via Valsecchi (da via Don Luigi Monza a via Varigione), via Varigione, via Gramsci, via Luera, via Piloni, via Movedo, via Resegone, via Capiloccio, via Don Piatti, via Ai Poggi (da via Don Piatti a via Montessori), via Montessori, via Alla Rovinata, via Capolino, via Al Ponte, via Lombardia, via Filanda, via Tonio da Belledo, via Cimabue, via Rosmini, via Barcaiolo, ciclopedonale di Pescarenico fino a via Corti, via Corti (da ciclopedonale a lago a via Dell’Isola), via dell’Isola, via Amendola (da Via Dell’Isola a Piazzale Cassin)- ARRIVO: Piazzale Cassin

Camminata 8 Km

PARTENZA: Piazzale Cassin,Via Amendola (da Piazzale Cassin al Ponte Azzone Visconti), pista ciclo pedonale dal Ponte Azzone Visconti a via Adda, parte pedonale a lago di via Cantù, via Nullo, Lungo Lario Isonzo, Lungo Lario Battisti, Lungo Lario Cadorna, Lungo Lario 4 Novembre, Lungo Lario Piave, Caviate, via Per l’Abbadia, via Stelvio, via Santo Stefano, via De Gasperi, via Aldo Moro, via Montebello, via delle Capre, via Monte Sabotino (da via delle Capre a via Gorizia), via Gorizia (da via Monte Sabotino a via Seminario), via Seminario, via Mentana (da via Seminario a via F.lli Bandiera), via F.lli Bandiera, via Don Pozzi (da Corso Matteotti a via Pascoli), via Pascoli, via Tubi, Largo Caleotto (Meridiane), via Amendola (da Largo Caleotto a Piazzale Cassin) – ARRIVO: Piazzale Cassin.