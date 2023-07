Lecco. Estate e mobilità: efficace lavoro del Comitato Operativo di Viabilità’

Nel vertice in Prefettura si è parlato di sicurezza stradale durante l’alta stagione

Tra le criticità da affrontare, anche la protezione degli automobilisti fermi in code o rallentamenti sotto il sole

LECCO – Estate, per il territorio lecchese, significa più mobilità sulle strade: turisti e proprietari di seconde case si muovono verso lago e montagna per trascorrere le vacanze o un fine settimana di tranquillità. Più veicoli in transito significano però criticità da affrontare. Lo sa bene la Prefettura di Lecco che ha indetto una riunione proprio per esaminare le problematiche connesse alla viabilità nell’alta stagione.

A presiedere l’incontro svoltosi oggi, mercoledì, il Prefetto Sergio Pomponio, a cui hanno preso parte le Forze di Polizia e le componenti del sistema multilivello di Protezione Civile. Messe sotto la lente d’ingrandimento sorveglianza e sicurezza, con annesse criticità: la prima funzionale a prevenire e contrastare condotte di guida pericolose e in violazione del codice della strada; la seconda volta ad assicurare la protezione degli automobilisti coinvolti in code e rallentamenti che, in caso di temperature elevate, possono diventare insidiosi per chi sta viaggiando.

In apertura di assemblea si è preso atto che i membri del Comitato Operativo di Viabilità (insediato in Prefettura e di norma composto dai rappresentanti delle Forze di Polizia, degli Enti territoriali e proprietari delle strade, dei Vigili del Fuoco, di AREU 118) hanno comunicato efficacemente tra loro durante la gestione delle emergenze viabilistiche e sono intervenuti tempestivamente quando necessario, preallertando anche gli altri colleghi in ottica di preventiva.

Valorizzata nel contesto la struttura multilivello del sistema di Protezione Civile, coinvolgendo anche i Sindaci della provincia quali Autorità comunali di settore, per assicurare un ampio dispiegamento della Polizia Locale a supporto delle altre risorse disponibili.

In chiusura di riunione, il Prefetto ha ringraziato tutte le componenti del tavolo, sottolineando la valida sinergia raggiunta, efficacemente attuata in recenti situazioni critiche legate alla viabilità, e si è augurato che una simile collaborazione possa continuare in futuro.