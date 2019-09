Lecco, il Comune mette in vendita i lavatoi di Olate e Maggianico

Si tenta la vendita dei due storici lavatoi rionali

Base d’asta sopra i 12 mila euro per l’acquisto

LECCO – Sono state indette tre aste pubbliche finalizzate all’alienazione di altrettanti immobili di proprietà comunale, due di questi sono gli storici lavatori di due rione, Maggianico e Olate, il primo già messo in vendita negli anni scorsi.

Il lavatoio di Olate, in via Caldone, sarà venduto per un importo a base d’asta di 12.151 euro, quello di Maggianico in via Rossini 22, con un importo a base d’asta è 13.750 euro.

Tra i beni in vendita anche un terreno sito in viale Lombardia e identificato al Catasto terreni del Comune amministrativo di Lecco alla Sezione di Germanedo, Foglio 9, parte del Mappale 1496, per un importo a base d’asta di 28 mila euro.

Valsecchi: “Ci auguriamo vengano valorizzati”

“La pubblicazione di questi tre nuovi avvisi volti alla vendita di altrettanti immobili di proprietà comunale, che in relazione ai due ex lavatoi ha naturalmente ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, segue quella del nuovo bando finalizzato all’alienazione di palazzo Ghislanzoni – sottolinea l’assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – Ci auguriamo che, anche in questo caso, tali luoghi vengano acquistati e valorizzati come meritano”.

Come partecipare all’asta

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 di martedì 5 novembre all’ufficio protocollo comunale, mentre le aperture delle buste sono fissate per il giorno seguente, a partire dalle 11:30 per il terreno di via Lombardia, alle 12 per l’ex lavatoio di Olate e alle 12.30 per l’ex lavatoio di Maggianico.