Tutti in fila questa mattina alla palazzina dell’ASST in via Tubi

Quattro dottori hanno cessato l’incarico provvisorio, pazienti allo sportello per nominare il nuovo medico

LECCO – Le modalità ‘on line’ non mancano, ma come spesso accade c’è chi, soprattutto l’utenza più anziana, certe faccende preferisce brigarle di persona: e così questa mattina si sono create code e attese agli sportelli della sede di via Tubi dell’ASST di Lecco.

‘Colpevole’ la coincidente cessazione degli incarichi provvisori di quattro medici di base operanti nel capoluogo e l’inserimento come ‘titolari ‘ di altrettanti dottori che i pazienti erano chiamati a scegliere come proprio medico di famiglia.

Nello specifico, hanno cessato l’incarico provvisorio il dott. Hamed Eloulimy Aiman ( che sostituitva il dr. Dario Angeli e la dr.ssa Giuseppina Desiderio), il dott. Umberto Cantù (ex dr. Luigi Fezzi), la dott.ssa Francesca Leonardi,(ex dr. Simone Julita) e la dott.ssa Livia Pontiggia (ex Dr. Dario Romeo).

Cantù, Leonardi e Pontiggia sono stati confermati con incarico da titolare insieme alla dott.ssa Giulia Bassanese.

E’ possibile effettuare la ‘scelta/revoca’ del proprio medico di base inviando una mail all’azienda ospedaliera attraverso questo collegamento (clicca qui) dove sono disponibili tutte le informazioni del caso.