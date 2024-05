Lecco in marcia per la Pace, in tantissimi al corteo: “Non possiamo rimanere indifferenti”

10 km di camminata da Olginate a Lecco per ribadire il no alla guerra

“Il dialogo è l’unica arma per la risoluzione dei conflitti”

LECCO – Da Olginate a Lecco, una camminata di 10 km, per ribadire la necessità del cessate il fuoco a Gaza, in Ucraina e in tutti gli altri contesti di guerra. In tantissimi hanno preso parte sabato pomeriggio alla Marcia della Pace, iniziativa giunta alla sua 10^ edizione promossa dalla Tavola Lecchese per la Pace: il colorato corteo è partito dal ponte della ferrovia di Olginate alle 16 per arrivare a Lecco in piazza Cermenati poco dopo le 18.

Un semplice gesto, camminare insieme, per ribadire solidarietà e vicinanza alle vittime dei conflitti.

“In un mondo in cui i fronti di guerra si moltiplicano e ogni giorno assistiamo alla perdita di vite umane, è dovere di tutte e tutti noi continuare a lavorare per la Pace – l’appello dei promotori dell’iniziativa – non possiamo rassegnarci alla realtà delle cose, non possiamo restare inerti e indifferenti davanti alle atrocità che stanno avvenendo; possiamo, invece, promuovere il dialogo tra le parti in causa, l’unica arma buona e utilizzabile nella risoluzione dei conflitti”.

Il corteo è infine giunto in Piazza Cermenati, ‘addobbata’ con i contributi realizzati dai partecipanti alla marcia, dove si sono tenuti gli interventi conclusivi di diversi esponenti del mondo associativo e istituzionale del territorio.

Duccio Facchini, direttore di Altreconomia, ha voluto sottolineare il valore della presenza alla marcia: “Chi è qui oggi è il vero interprete dei principi costituzionali che fanno difesi in una stagione così oscura come quella che stiamo attraversando. Testa alta, perché la costituzione oggi sta qui, nelle gambe e della testa di chi è partito da Olginate ed è arrivato a Lecco”.

Gli ha fatto eco Chiara Zappa, giornalista di Mondo e Missione e Avvenire, che ha aggiunto: “Non siamo la maggioranza forse ma è necessario dire che c’è un’altra via. Non ci sarà mai una vittoria militare, il dialogo è l’unica arma”.

A chiudere il giro degli interventi il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, presente alla manifestazione insieme ad altri primi cittadini del territorio.