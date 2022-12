Lecco. In piazza Mazzini brillano le luci dell’albero di Natale di Ltm

Centinaia e centinaia di luci su un albero che campeggia in piazza da ben 150 anni

“Un albero di Natale che LTM ha voluto fortemente. Ci sono voluti tre giorni di lavoro per allestirlo”

LECCO – Accompagnata dal suono degli zampognari, nel pomeriggio di oggi, si è svolta la cerimonia di accensione dell’albero di Natale griffato LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) con la benedizione del prevosto di Lecco don Davide Milani. Quest’anno è cambiata la location, si è scelta piazza Mazzini perché è stato utilizzato un albero di 18 metri che campeggia nella piazza da ben 150 anni.

“Valorizzare quello che già c’è e che la natura ci offre, un piccolo gesto di bene compiuto 150 anni fa permette a noi di goderne ancora oggi – ha detto il prevosto prima di benedire il simbolo delle feste natalizie -. Ricevendo questa benedizione anche noi siamo chiamati a fare un po’ di bene, perché il bene, anche piccolo, fa bene e questa ne è la testimonianza”.

Il presidente di LTM Giuseppe Fusi ha colto l’occasione per svelare alcune sorprese che l’associazione ha pensato per i lecchesi, a partire da fuochi d’artificio che illumineranno la notte di Capodanno e la serata danzante in piazza Cermenati: “Un albero di Natale che LTM ha voluto fortemente anche grazie al supporto di diversi sponsor tra i quali il comune di Lecco, la Banca della Valsassina, Pitagora Service e Linee Lecco che ringrazio per la disponibilità – ha detto Fusi -. Tre giorni di lavoro (seguiti da Alfredo Polvara) per allestire le tantissime lucine che illuminano quest’albero, un ringraziamento a tutti coloro che lo hanno reso possibile”.

“Un grazie per quello che LTM sta facendo e abitualmente fa per la nostra città – ha detto il vice sindaco Simona Piazza -. Credo che questo sia l’albero più alto della nostra città, un albero che vuole portare luce non solo in occasione del Natale ma anche in tutti i nostri cuori, un albero che vuol essere un faro di speranza. Insieme a LTM voglio ringraziare la grande rete che ha sostenuto le iniziative natalizie in un’importante sinergia tra pubblico e privato”.

Presente all’accensione anche l’assessore Giovanni Cattaneo che ha ricordato il calendario degli eventi natalizi e i vertici di Confcommercio Lecco con il presidente Antonio Peccati e il direttore Alberto Riva. Negli occhi dei cittadini che, sfidando il maltempo, erano presenti all’accensione lo stupore per un albero di Natale davvero speciale.