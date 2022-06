L’Associazione Fattore Lecco invita tutti alla serata in piazza Garibaldi

Un’occasione per guardare alla sostenibilità anche dal punto di vista sociale ed economico

LECCO – Interpretare passato, presente e futuro attraverso le lenti della sostenibilità: di questo parlerà il momento di riflessione aperto alla città di Lecco nella serata di venerdì 17 giugno, data in cui sul palco allestito in piazza Garibaldi andrà in scena il “Dialogo sulla sostenibilità”.

A proporlo alla cittadinanza l’Associazione Fattore Lecco, evoluzione dell’omonima lista civica presente nell’Amministrazione Comunale, per affrontare il tema della sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico.

Pronti a confrontarsi durante l’evento alcuni esempi di responsabilità nel mondo dell’imprenditoria, della rigenerazione sociale e dello sport come Vanessa Cento, responsabile delle relazioni istituzionali di Quid; e un membro della North n’ Line-MBT Trails, start up che si occupa di coniugare l’escursionismo in bicicletta con la cura e la manutenzione dei sentieri.

“La caratteristica di Fattore Lecco è sempre stata il dialogo con le persone – afferma Giacomo Galli, presidente dell’Associazione Fattore Lecco – un dialogo che nasce dal confronto sia su temi mirati e contingenti del nostro quotidiano vivere la città, ma anche su argomenti di più ampia visione e sviluppo nel tempo, come nel caso della sostenibilità. Tutto questo si è sempre concretizzato nell’incontrare le persone, come abbiamo fatto nei rioni in questi mesi, e come faremo con i due appuntamenti di venerdì e sabato”. Introdurranno il dialogo Andrea Carabelli e Giampiero Bartolini interpretando la performance teatrale “S.O.S. Sostenibilità”.

“Con il Direttivo dell’Associazione – tiene a sottolineare Galli – abbiamo fortemente voluto che questo momento fosse veramente aperto a tutti i lecchesi che hanno voglia di lasciarsi interrogare su questi temi. Certo, è Fattore Lecco l’organizzatore, ma i protagonisti saranno persone esterne in grado di accompagnarci in una riflessione alla scoperta e alla valorizzazione del bello che ci circonda, dal punto di vista umano, ambientale e sociale”.