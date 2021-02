Vaccinazioni anti-Covid iniziate per i poliziotti della Questura di Lecco

Si concluderanno la prossima settimana. Il grazie del questore D’Agostino

LECCO – Nel pomeriggio di giovedì sono iniziate le prime vaccinazioni del personale della Polizia di Stato di Lecco, con la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Le vaccinazioni si sono tenute presso la sede di ATS Brianza in via Graziano Tubi.

Entro la fine della settimana prossima, spiegano dalla Questura, si prevede il completamento della somministrazione del vaccino, a cura dei sanitari della Polizia di Stato della Questura di Lecco per tutti i poliziotti in servizio nella Provincia di Lecco (Questura, Sezione Polizia Stradale e Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco).

“E’ finalmente iniziata la vaccinazione dei poliziotti che, insieme ai colleghi delle altre Forze di Polizia, hanno svolto in quest’anno di pandemia un lavoro fondamentale e strategico, con rigore non disgiunto, tuttavia, da razionalità e buonsenso, al servizio del cittadino – spiega il questore Alfredo D’Agostino – Questa vaccinazione assume, in questo particolare momento storico, un valore sociale importante, soprattutto in termini di sicurezza, per la salvaguardia della salute degli operatori e dei cittadini con i quali questi vengono quotidianamente in contatto, con la speranza di poter uscire presto da questo stato di emergenza”.

Il questore ha voluto esprimere “i più sinceri ringraziamenti” al direttore Generale di ASST di Lecco dott. Paolo Favini, al direttore Socio Sanitario di ASST di Lecco dott. Enrico Frisone, al direttore della Direzione Territoriale (Coordinamento ed Integrazione – R.I.C.C.A.) di ASST di Lecco dott. Luca Sesana ed al Direttore Sanitario di ATS Brianza dott. Emerico Maurizio Panciroli per la sensibilità e la vicinanza dimostrate verso gli operatori della Polizia di Stato, permettendo in tempi rapidi l’organizzazione e la realizzazione della campagna vaccinale anticovid in argomento per i poliziotti di questa Provincia.