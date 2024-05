Lecco. La festa dello studente animerà piazza Garibaldi il prossimo 31 maggio

L’evento promosso dalla Consulta degli studenti

Il comune consegnerà la Costituzione ai neodiciottenni di Lecco

LECCO – La Consulta degli studenti, in sinergia con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e in collaborazione con il Comune di Lecco, promuove l’annuale festa dello studente che si svolgerà il 31 maggio dalle ore 16.30 in piazza Garibaldi con la presentazione e il saluto della presidente della Consulta studentesca e proseguirà con uno spazio dedicato ai ragazzi vincitori del “Premio letterario di Narrativa e Poesia Livia Dean“.

Alle ore 18 il sindaco di Lecco consegnerà la Costituzione Italiana ai giovani di Lecco che hanno compiuto o compiranno diciotto anni nel 2024 (circa 400 ragazzi). Il momento sarà accompagnato dall’orchestra del Liceo Grassi di Lecco. Al termine di questo momento istituzionale, la serata proseguirà in musica con le esibizioni di Morgana, Maik, Sawaefresh e Unsettled.

A fare da contorno alle festa, dalle ore 16.30 alle ore 19, in piazza Garibaldi saranno inoltre allestiti gli stand dei lavori e delle opere realizzate durante l’anno delle scuole e degli altri enti partecipanti. In particolare, saranno presenti i pannelli della mostra “Capolavoro per Lecco” e il camper del tavolo di Lecco della “Giustizia restorativa“.

PROGRAMMA