Lecco. Lavori di riqualificazione al cimitero di Rancio Alto

LECCO – In corso al Cimitero di Rancio Alto il restauro delle cappelle della via Crucis e della stele del Beato Mazzucconi. La generosità di un privato, attraverso il Patto di collaborazione dei beni comuni, consentirà la riqualificazione del patrimonio delle cappelle della via Crucis, bene risalente al 1889. I lavori prevedono la messa in sicurezza delle strutture e la pulizia delle formelle in bronzo, che saranno nuovamente visibili; la stele che ricorda il Beato Mazzucconi sarà anch’essa completamente ripulita e restaurata. Un grazie sentito a chi ha consentito questo recupero.

Sul lato efficientamento energetico sono, invece, in corso le sostituzioni dei lampioni presenti con lampade a tecnologia led a partire da viale Turati mentre sul lato pulizia delle strade e raccolta del fogliame, in accordo con Slilea e considerati i problemi sorti con il picco pandemico di quarantena del personale incaricato, sono in servizio per un tempo contingentato 5 operatori in aggiunta a quelli previsti.