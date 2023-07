Lecco, le modifiche alla viabilità tra lavori e pulizie notturne parcheggi

Ecco le informazioni viabilistiche per la settimana da lunedì 17 luglio

Inizieranno anche i lavori per la realizzazione di una rotonda in piazza Manzoni

LECCO – Lavori del teleriscaldamento, nuova rotonda in piazza Manzoni e un’altra tranche di pulizie notturne delle aree pubbliche di parcheggio. Ecco i principali motivi delle modifiche alla viabilità in programma settimana prossima a Lecco.

Per quanto riguarda l’intervento di pulizia notturna sarà effettuato nella notte tra lunedì 17 luglio e martedì 18 luglio e prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 18 luglio nelle aree di via Maroncelli, viale Valsugana, via Belfiore, via Mentana, piazza dell’Oro, via Capolino, corso Emanuele Filiberto, via Crollolanza, via Igualada e piazza Era.

Ecco le altre modifiche

via BESONDA INFERIORE, senso unico di marcia in direzione ascendente, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da segnaletica verticale, per la costruzione della rete del teleriscaldamento all’intersezione con via Belfiore dalle 8 del 17 luglio alle 19 dell’8 settembre;

via BELVEDERE, tratto all’altezza del civico 32, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla perdita idrica il 17 e 18 luglio;

via OSLAVIA, all’incrocio con via Mentana, parziale restringimento della sede stradale, regolamentato tramite movieri, per lavori di isolamento e allaccio il 18 e 19 luglio;

via BEZZECCA, tratto all’altezza del civico 15, restringimento della sede stradale per lavori nuova linea BT (bassa tensione) il 18 e 19 luglio;

via CORTI, tratto all’altezza del civico 5, parziale restringimento della sede stradale, regolamentato tramite movieri, per lavori di scavo e allaccio fognatura il 19 e 20 luglio;

piazza MANZONI, nell’incrocio con via Dante, parziale restringimento della sede stradale per l’installazione dell’area di un cantiere per la realizzazione di una nuova rotatoria dal 18 luglio sino a fine lavori;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto all’altezza del civico 13, parziale restringimento della sede stradale, con istituzione del senso unico alternato e regolamentato tramite movieri, per lavori di allaccio alla rete fognaria comunale dal 17 al 28 luglio;

via BALICCO, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio alla rete BT il 20 e 21 luglio;

via BARACCA, senso unico di marcia in direzione verso via Belfiore (tratto compreso tra via Tito Speri e via Belfiore), limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per proroga lavori di costruzione della rete del teleriscaldamento all’intersezione con via Belfiore dalle 19 del 15 luglio alle 19 del 21 luglio;

via BELFIORE, senso unico di marcia in direzione ascendente verso via dell’Eremo, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per proroga lavori di costruzione della rete del teleriscaldamento nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Riccioli e via di Vittorio dalle 19 del 15 luglio alle 19 del 21 luglio.

Da segnalare inoltre che in piazza Giovanni Paolo II, in occasione la festa patronale della Madonna del Carmine, è istituito il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata domenica 16 luglio dalle 8 alle 20.

Da registrare, da ultimo, le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 19 luglio.