Lecco. L’ostello della gioventù dedicato a Riccardo Cassin

Nella struttura un angolo dedicato al grande alpinista

Sulla facciata verranno riprodotti i profili delle montagne

LECCO – Al momento è solo una proposta (“ne abbiamo parlato con Regione e Provincia”) ma il nuovo ostello della gioventù, a San Giovanni, potrebbe essere dedicato a Riccardo Cassin in occasione dei dieci anni della scomparsa. E’ stato il sindaco Virginio Brivio ad anticipare la notizia dal palco del Palladium, dove ieri sera si è svolta la serata con l’alpinista Alex Txikon.

In sala era presente anche Simone Moro che, parlando di Lecco e della sua storia alpinistica, ha ricordato la figura di Cassin raccontando che di recente, in Australia, ha visto una strada dedicata al lecchese, la Riccardo Cassin Road: “Quando andavo nella sua azienda di Valmadrera a prendere il materiale mi diceva spesso ‘Ricordati che non è difficile diventare un grande alpinista ma è difficile diventare un vecchio grande alpinista’ “.

Il sindaco, prendendo spunto da questo ricordo, ha detto dell’intenzione di intitolare il nuovo ostello a Riccardo Cassin: “L’abbiamo proposto a Provincia di Lecco e Regione che, con il comune, sono coinvolti nei lavori per ultimare la struttura. All’interno l’idea è quella di dedicare all’alpinista lecchese un piccolo angolo che sarà curato dalla Fondazione Cassin. Infine sulla facciata della struttura, grazie all’utilizzo di materiali innovativi, verranno riprodotti i profili delle montagne”.

Ad Amatrice si inaugura la Casa della Montagna con una mostra su Cassin

Sabato 16 novembre ad Amatrice verrà inaugurata la Casa della Montagna ideata da Cai centrale e Anpas con l’obiettivo di ripartire dopo il terremoto proprio attraverso la montagna. Durante la cerimonia ci sarà spazio per ricordare la figura di Riccardo Cassin. Si potrà infatti visitare la mostra documentaria sul grande alpinista italiano. L’esposizione, per la prima volta proposta nell’Italia centrale, è resa possibile dalla collaborazione della Fondazione Riccardo Cassin, Comune di Lecco e Cai Lecco.