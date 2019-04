La mostra si terrà a Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco

Visitabile da martedi 9 aprile fino al 23 aprile

LECCO – L’artista Mauro de Carli R. presenta il progetto YO LO VI’: nelle sale della sede di Confcommercio (ex palazzo Falck) verrà esposta la ricca e “feroce” cartella di incisioni Yo Lo Vì (Io lo vidi), serie di linoleumgrafie che attraverso la riproposizione del titolo di un’ incisione della serie dei Disastri della Guerra di Goya rimanda all’osservazione diretta del presente, con uno sguardo lucido, da parte dell’artista milanese, su diversi e controversi temi della contemporaneità.

L’artista, connettendosi al tema della memoria, si appropria di frammenti della memoria legati a immagini e simboli della storia e della storia dell’arte coniugandoli con la lettura delle problematiche e dei simboli contemporanei, creando così una nuova capacità di lettura ed interpretazione del tempo storico e della storia dell’arte attraverso quella che l’artista stesso definisce una “sovraesperienza della storia e della storia dell’arte”.

La cartella di 8 incisioni, realizzate in Linoleumgrafia, prosegue la sua più recente ricerca artistica confluita nella grande mostra “Esserecontinuopresente” nel Museo MAiO – di Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano.

Biografia dell’artista

Mauro de Carli R vive e lavora a Milano. Formatosi al corso sperimentale di Arte Sacra Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, ha potuto assimilare diversi linguaggi delle arti visive e molteplici soluzioni espressive che trovano infine sintesi nella dimensione della pittura e della grafica.

E’ selezionato inoltre in diversi premi nazionali e internazionali ottenendo importanti riconoscimenti.

Le sue opere grafiche e pittoriche sono presenti in diverse collezioni private e non, in Italia, Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra, Cina, Brasile. Nel 2018 pubblica con l’editore Gribaudo/Feltrinelli il libro INSTANT ARTE dove viene elaborato un nuovo metodo di divulgazione dell’arte e della sua storia.

Orari della mostra

La mostra, che verrà inaugurata il 9 Aprile, sarà visitabile fino al 23 Aprile.

Gli orari di apertura della mostra sono da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18. Chiusura anticipata alle 16.30 il venerdì. La mostra resterà chiusa il pomeriggio di venerdì 19 aprile e il 22 Aprile, Giornata di Lunedì dell’Angelo