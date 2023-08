Lecco. Pulizia notturna parcheggi, dove e quando è vietato sostare

Divieto di sosta con rimozione forzata nella notte tra lunedì 21 agosto e martedì 22 agosto

Le altre modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, si segnalano in particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 21 agosto e martedì 22 agosto e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 22 agosto nelle aree di via Ai Poggi, via sant’Egidio, via Francesco Baracca, via Arlenico, via Papa Giovanni XXIII, via Palestro, via alla Rovinata, via Malpensata, via Ferrari, via Ugo Foscolo e via Ugo Bassi.

