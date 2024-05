Lecco. Sabato pomeriggio un’esercitazione della Protezione Civile

Dalle ore 13 alle ore 18

Le attività nell’ambito dell’evento ‘Uniti nel rischio’

LECCO – Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile e del servizio comunale di Protezione civile per eventi di tipo idraulico e idrogeologico, terranno un’esercitazione finalizzata a testare l’operatività dei volontari del gruppo, il livello di apprendimento delle procedure apprese durante la formazione e il sistema di comunicazione in uso.

Le attività trovano spazio nell’ambito dell’evento “Uniti nel rischio” e l’esercitazione prenderà in esame diversi scenari di rischio localizzati principalmente in Via S. Ambrogio, Via ai Mulini, Via Montessori e Via Nino Bixio. L’appuntamento è per sabato 4 maggio dalle ore 13 alle ore 18.