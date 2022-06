L’iniziativa promossa dai volontari lecchesi di Mission Bambini

Progetto “Cuore di bimbi”, nato per operare i piccoli cardiopatici che nascono nei Paesi più poveri.

LECCO – I volontari di Mission Bambini della città di Lecco, attivi a sostegno del progetto “Una carovana del sorriso per i bimbi di Tanzania”, si mobilitano per un’altra nobile causa: quella di salvare attraverso un intervento di cardiochirurgia i bambini malati di cuore che nascono in un Paese dove non hanno la possibilità di essere curati. L’appuntamento è per sabato 9 luglio alle ore 20, con l’iniziativa “Cena sotto le stelle” che si terrà presso l’Oratorio S. Luigi di Maggianico.

“Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo al progetto “Cuore di bimbi” di Mission Bambini – racconta Chiara Michetti, una delle volontarie coinvolte – perché grazie ai fondi raccolti uno o più bambini potranno essere salvati. Siamo certi che ci sarà una bella partecipazione da parte dei nostri concittadini, perché tutti noi volontari ci stiamo davvero mettendo il cuore. In particolare desidero ringraziare la signora Lucia, che coordina i volontari impegnati nella preparazione della cena, e l’oratorio che ha accolto il nostro invito dando la disponibilità ad ospitarci presso i suoi spazi”.

Dal 2005 ad oggi, grazie al progetto “Cuore di bimbi” Mission Bambini ha salvato 2.403 bambini attraverso un intervento di cardiochirurgia pediatrica. Gli interventi vengono realizzati da medici volontari durante le missioni in Paesi come Myanmar, Nepal, Eritrea, Uganda, Zambia. In altri casi è necessario portare i bambini in Italia o in Romania per le operazioni. In altri casi ancora la Fondazione sostiene gli ospedali locali, coprendo i costi degli interventi per le famiglie più povere o fornendo attrezzature e materiale di consumo. La formazione del personale medico locale è uno dei punti qualificanti del progetto: l’obiettivo di lungo termine è infatti quello di rendere i Paesi di intervento autonomi nel trattamento delle cardiopatie infantili.

La serata sarà allietata dalla musica dal vivo del duo “Vale e Steve”. La quota di partecipazione alla cena è di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini sotto i 14 anni. La “Cena sotto le stelle” è un appuntamento di “Mission Bambini in tour”: un ciclo di iniziative promosse e organizzate dai volontari di Mission Bambini in diverse città italiane per far conoscere la Fondazione, sensibilizzare e raccogliere fondi. L’appuntamento a Lecco è per sabato 9 luglio 2022 dalle ore 20 presso l’Oratorio S. Luigi di Maggianico, in Via Giuseppe Zelioli 15. Per informazioni e prenotazioni: signora Patrizia, tel. 349-7733207.