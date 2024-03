Lecco, viabilità: presto il senso unico anche in via Don Invernizzi e via Agliati

Le modifiche previste dal Piango Generale del Traffico Urbano

Ecco come cambierà la viabilità

LECCO – Proseguono gli interventi di modifiche viabilistiche in alcune vie della città prevista dal vigente Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu). Dopo Via Tubi, diventeranno presto a senso unico anche via Perazzo (Santo Stefano), con ingresso da Piazza Cappuccini, via Don Invernizzi, con ingresso da via Monte Santo e via Agliati, con ingresso da via Partigiani.

Gli interventi verranno eseguiti la prossima settimana ed entro venerdì 22 marzo le modifiche dovrebbero essere in vigore.

Nello specifico, in via Don Invernizzi verrà revocato il doppio senso di marcia dall’intersezione con Corso Monte Santo a via Agliati e istituzione senso unico di marcia in direzione Via Agliati. All’intersezione con Via Agliati ci sarà obbligo di svolta a sinistra.

Via Agliati invece diventerà a senso unico in direzione Corso Monte Santo con ingresso da via Partigiani. All’intersezione con Via Don Invernizzi e via Nino Castelli verrà istituito l’obbligo di andare dritti. Da via Nino Castelli sarà obbligatorio svoltare a destra su via Agliati.

Gli interventi, come spiegato dall’assessore alla Mobilità Renata Zuffi, rientrano nella volontà di rendere la strada uno spazio sempre più ad uso pubblico: “Prosegue l’attuazione del Pftu, che interessa, in questo, caso non la viabilità di attraversamento, ma quella più marcatamente urbana, dove devono convivere in sicurezza le auto, le biciclette, i pedoni, la sosta e l’accessibilità ai servizi, come alle residenze private. Ogni scelta puntuale pertanto ha sempre come orizzonte d’intervento la possibilità di riappropriarsi dell’uso della strada come spazio pubblico”.