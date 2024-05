Lecco, VIVInclusi: al via l’evento di chiusura del progetto “Città Pubblica Inclusiva”

Riflessioni sulle sperimentazioni di approcci, processi e metodi innovativi

Dal 16 al 18 maggio presso il Polo territoriale di Lecco

LECCO – Atteso l’evento di chiusura del progetto “Città Pubblica Inclusiva. Confronti, idee e strategie per Lecco” che si terrà al Polo territoriale di Lecco. L’iniziativa, organizzata dal Polo di Lecco, dall’Associazione REsilience Lab, in collaborazione con il Comune di Lecco, ha l’obiettivo di condividere le idee, le progettualità e le emozioni dei laboratori sulla Città Pubblica Inclusiva. L’appuntamento è dal 16 al 18 maggio presso il Polo territoriale di Lecco.

Si tratta di un progetto pilota del percorso Lecco VIVInclusi. Un momento per ascoltare i racconti dei protagonisti, per condividere riflessioni e attivare sinergie per una città di Lecco più inclusiva e sostenibile. Nei tre giorni si articoleranno sessioni di confronto e di presentazione delle idee per la città da parte dei protagonisti dei laboratori. Le riflessioni sulle sperimentazioni di approcci, processi e metodi innovativi e le progettualità sviluppate saranno lo spunto per condividere le strategie per attivare processi di avanzamento culturale e immaginare una città accogliente per tutti. Un’esposizione racconterà attraverso foto, video, poster la ricchezza del progetto Pilota Città Pubblica Inclusiva.

Per partecipare compilare il form a questo link.

Il programma