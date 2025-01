Legambiente Lecco. Aperto il bando per il Servizio Civile Universale

Due opportunità per giovani dai 18 ai 28 anni

Candidature aperte fino al 18 febbraio

LECCO – È ufficialmente aperto il bando per partecipare al Servizio Civile Universale presso l’associazione Legambiente Lecco Onlus. L’opportunità è rivolta a due giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, sia cittadini italiani che provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Stati stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

La collaborazione prevede un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con un rimborso mensile di 507,30 € per l’attività svolta. Il progetto, che avrà inizio a maggio/giugno, durerà 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali. Le candidature per partecipare alla selezione possono essere inviate entro le ore 14 del 18 febbraio.

Il Servizio Civile Universale offre un’opportunità di formazione e crescita personale e professionale per i giovani, rappresentando una risorsa fondamentale per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Le tematiche che i due operatori volontari affronteranno includono: educazione e salvaguardia ambientale, manutenzione e cura degli spazi naturali, promozione e gestione di campagne a livello locale e nazionale, turismo sostenibile in collaborazione con l’Ostello Parco Monte Barro, supporto nella gestione del progetto Piedibus, attività di tesseramento e comunicazione ambientale, economia circolare e molte altre iniziative.

Laura Todde, presidente del circolo di Lecco, commenta: “Lavorare con noi per un anno significa entrare a far parte di un team giovane e dinamico, contribuire all’organizzazione di eventi e campagne, sensibilizzare studenti e cittadini sui temi dell’ambiente e promuovere stili di vita sostenibili. I giovani che si uniranno alla nostra associazione nei prossimi 12 mesi avranno l’opportunità di acquisire preziose competenze sulle sfide ambientali e su come affrontarle, incontrando persone che condividono la stessa passione per un futuro più verde”.

Inoltre, aggiunge: “Grazie alla nostra collaborazione con l’Ostello Parco Monte Barro, avranno la possibilità di entrare in contatto con coetanei provenienti da tutto il mondo, senza dover lasciare Lecco”.

Per la partecipazione è possibile consultare il sito www.legambientelecco.it/it/cosa-puoi-fare/servizio-civile-universale e candidarsi al progetto “Attivare x salvaguardare = azioni di cittadinanza per la tutela delle risorse naturali – 2025” scegliendo il nome ente “Legambiente Lecco”

Infine, per maggiori informazioni: mandare e-mail a lecco@legambiente.org o telefonare al numero 0341/365798