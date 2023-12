Legambiente Lombardia premia 18 “Comuni Ricicloni” in Provincia di Lecco

Mai così tanti nella nostra Provincia

La presidente di Silea Rota: “Il merito è innanzitutto di Amministratori e cittadini, cui va il nostro più sincero ringraziamento”

LECCO – Sono 18 le amministrazioni lecchesi che quest’oggi hanno ricevuto da Legambiente Lombardia il riconoscimento di “Comune Riciclone”, attestandosi al di sotto della soglia di 75 kg pro-capite di rifiuti non riciclabili prodotti (dati 2022).

I comuni premiati sono: Carenno, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Cremella, Ello, Erve, La Valletta Brianza, Lomagna, Monte Marenzo, Montevecchia, Paderno d’Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio e Viganò.

“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato: mai prima d’ora avevamo raggiunto un numero così alto, basti pensare che nell’edizione precedente i Comuni premiati erano quattro” spiega la presidente di Silea, Francesca Rota. “Questo significa che in un solo anno siamo riusciti a moltiplicare il numero dei Comuni virtuosi. Il merito è innanzitutto di Amministratori e cittadini, cui va il nostro più sincero ringraziamento. Stiamo già analizzando i dati e i trend relativi al 2023: la raccolta differenziata è in continua crescita ma non dobbiamo fermarci, questi riconoscimenti devono anzi essere da stimolo per continuare a migliorare”.

Il balzo in avanti nelle performance di riciclo è stato possibile grazie all’introduzione della misurazione puntuale: “Tutti i Comuni premiati hanno già introdotto il modello di misurazione Silea basato su sacchi dotati di codici identificativi associati alle utenze. Si tratta dell’ulteriore conferma dell’efficacia di questo strumento. Ad alcuni Comuni sono bastati pochi mesi di utilizzo del “sacco rosso” per raggiungere livelli di assoluta eccellenza nella raccolta differenziata” spiega il direttore generale di Silea Spa, Pietro Antonio D’Alema.

Continua ora l’impegno di Silea per estendere il modello all’intero bacino degli 87 Comuni Soci e per introdurre “smart solutions” che possano ulteriormente facilitare i cittadini nella raccolta differenziata. La rete dei distributori automatici di sacchi è in continua espansione e sono state ulteriormente implementate sia le funzionalità di distribuzione, sia il supporto in real-time agli utenti con disabilità.

“Ci aspettano anni di ulteriore crescita, grazie anche agli ammodernamenti dei centri di raccolta del territorio ed alle nuove soluzioni tecnologiche di raccolta rifiuti con sistemi di accesso controllato” continua ancora il direttore Pietro Antonio D’Alema.

La premiazione dei “Comuni Ricicloni” si è svolta nell’ambito della settima edizione dell’Ecoforum, l’annuale appuntamento dedicato all’economia circolare, organizzato da Legambiente Lombardia per mettere in relazione istituzioni, imprese, università e istituti di ricerca

L’esperienza di Silea è stata inoltre protagonista nel corso della mattinata di due panel di approfondimento tematici dedicati a “Il PNRR per l’Economia circolare in Lombardia” e “Le nuove direttive Arera nell’ambito della gestione dei rifiuti, gli impatti sui comuni e i gestori del ciclo dei rifiuti”.