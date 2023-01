Lezioni di scacchi sui banchi di scuola della Nazario Sauro di Germanedo

Concluso con successo il corso tenuto dagli istruttori del Circolo Scacchistico di Lecco rivolto ai giovani alunni

“Il gioco degli scacchi porta benefici in età formativa in quanto si impara a rispettare le regole e a sviluppare il potere decisionale”

LECCO – Alla scuola primaria Nazario Sauro di Germanedo si è concluso il corso di scacchi proposto dai docenti della classe quarta con una partita a scacchi su una scacchiera gigante che ha visto protagonisti i 24 alunni. Il corso è stato tenuto dagli istruttori del Circolo Scacchistico di Lecco.

“Il gioco degli scacchi porta dei benefici ai giovani in età formativa in quanto attraverso il gioco apprendono a rispettare le regole e a sviluppare il potere decisionale – commenta entusiasta per la buona riuscita del corso Nando Franceschetti portavoce del Circolo nonchè Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana (FSI) per la provincia di Lecco e

Istruttore Federale di scacchi – I ragazzi sono stati attenti e hanno mostrato grande interesse. E’ stata una bella esperienza per tutti ed è stato un piacere vedere gli studenti così interessati ad un gioco che per tutti, un gioco senza età”.