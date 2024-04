La presentazione si è svolta venerdì 12 aprile

Hanno aderito numerose imprese, enti pubblici e operatori che lavorano nell’ambito della gestione della disabilità

LECCO – In tanti per la presentazione della quarta edizione dell’Azione di rete ambito disabilità “L’inclusione lavorativa possibile: 5 anni di buone prassi“, che si è svolta venerdì 12 aprile nella Sala don Ticozzi a Lecco.

All’incontro, organizzato dalla Provincia di Lecco, hanno aderito numerose imprese del territorio, enti pubblici e operatori che a vario titolo lavorano nell’ambito della gestione della disabilità.

Sono intervenuti: il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri impiego Carlo Malugani. La dirigente della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri impiego della Provincia di Lecco Cristina Pagano. La responsabile del Collocamento mirato della Provincia di Lecco Marta Crimella. Per la Direzione risorse umane di Bennet Spa Silvio Giorni. La responsabile Sportello lavoro associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini Clara Fusi. Il professore ordinario di Organizzazione aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente dell’associazione AspoLab Ets di Lecco (associazione per lo sviluppo cognitivo del potenziale cognitivo) Domenico Bodega.

L’incontro, oltre a evidenziare le finalità e i metodi del nuovo progetto per l’inserimento inclusivo delle persone con disabilità all’interno dei contesti lavorativi, è stato anche occasione per un bilancio a 5 anni dalla prima edizione del progetto di rete Pratiche di disability management in un’ottica di responsabilità sociale delle imprese che ha prodotto quali risultati tangibili: L’ampliamento del profilo del Disability Manager attraverso la definizione di una terza competenza “Gestire i rapporti con le reti e i servizi territoriali per l’integrazione socio-lavorativa in azienda delle persone disabili” accolta all’interno del Quadro regionale standard professionali di Regione Lombardia e la stesura di Linee di indirizzo e buone pratiche per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità sul modello territoriale provinciale.

“Sono molto contento dell’interesse suscitato, tra le imprese del nostro territorio, dai progetti in disability management che la Provincia di Lecco, da sempre impegnata nel sostegno alle aziende, ha voluto promuovere in questi anni per favorire l’inserimento delle persone con disabilità nei contesti produttivi – continua il Consigliere provinciale Carlo Malugani – Siamo inoltre soddisfatti che le sperimentazioni provinciali abbiano portato sviluppi significativi con la stesura di Prassi di riferimento 159:2024 Lavoro inclusivo delle persone con disabilità, Indirizzi operativi, redatte da Uni, Ente italiano di normazione, insieme a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, con il supporto di esperti del Comitato disabili Regione Lombardia, tra cui la Provincia di Lecco. Un ulteriore elemento di qualità che si aggiunge a tante altre iniziative portate avanti dal Centro per l’impiego di Lecco”.