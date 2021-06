Linea elettrica Como – Lecco, PD: “Lavori entro il 2023”

Elettrificazione Linea ferroviaria Como – Lecco: gara e lavori entro il 2023

Fragomeli, Braga, Straniero e Orsenigo : “Sì a transizione ecologica e a opportunità turistiche ed economiche”

LECCO – Si fa sempre più concreto il progetto di elettreficazione della linea ferroviaria che collega Como a Lecco.

Lo comunicano i Deputati Dem Gian Mario Fragomeli, Capogruppo PD in Commissione Finanze alla Camera, e la deputata comasca Chiara Braga, componente della VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.

“La tanto attesa elettrificazione della tratta – dicono i parlamentari lombardi – oltre alla necessaria transizione ecologica, potrà forse in futuro permettere anche il passaggio dei treni di TILo SA, l’impresa ferroviaria italo-svizzera che gestisce il traffico ferroviario regionale transfrontaliero tra il Canton Ticino e la Lombardia, con evidenti benefici a livello di turismo ed economia locale”.

Nei giorni scorsi, raccontano Fragomeli e Braga, si è tenuto l’incontro con RFI, Rete Ferroviaria Italiana, in merito all’inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dei lavori per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Como-Lecco, per un finanziamento totale pari a circa 81 milioni di euro.

“Dall’incontro – spiegano i Dem – è emersa una prima ipotesi di cronoprogramma secondo il quale, entro giugno 2022, potrà essere completata la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed entro il 2023 sarà quindi indetta la relativa gara d’appalto, con conseguente data di avvio dei lavori prevista per lo stesso anno”.

In sinergia con i sindaci dei comuni interessati dalla tratta, i parlamentari valutano la possibilità di adeguamento delle strutture esistenti per permettere il transito dei treni di TILo SA, senza dover prima effettuare il cambio di mezzi al confine. Ciò allo scopo, si legge nella nota diffusa dalla Camera dei Deputati, di garantire il più efficiente e diretto collegamento con la Svizzera, in maniera tale da garantire benefici anche sul piano turistico, con conseguenti riflessi positivi sull’economia locale.

Alle parole di Fragomeli e Braga si aggiungono anche quelle di Raffaele Straniero e di Angelo Orsenigo, consiglieri regionali del Partito Democratico della Lombardia: “l’elettrificazione della Como-Lecco, sempre più vicina a concretizzarsi, è, sotto innumerevoli aspetti, una grande opportunità per lo sviluppo sostenibile delle nostre due province lombarde. Dal punto di vista infrastrutturale e turistico, certo, ma anche da quello ecologico e ambientale.”