Living Land: tante opportunità per i giovani lecchesi

Attività estive per i ragazzi nati tra il 2006 e il 2009

Lunedì 29 aprile si terrà un incontro all’Informagiovani, in cui verranno presentati tutti i dettagli

LECCO – Nell’ambito del progetto Living Land, il Comune di Lecco e l’Ambito distrettuale di Lecco propongono una serie di attività estive, pensate per favorire la crescita e la formazione dei giovani nati tra il 2006 e il 2009, rendendoli protagonisti attivi della comunità, attraverso il coinvolgimento diretto in contesti costruttivi e di relazioni positive.

Lunedì 29 aprile alle 17 presso l’Informagiovani del Comune di Lecco, in via dell’Eremo 28, si terrà un incontro dedicato ai ragazzi interessati e alle loro famiglie, durante il quale verrà presentato il bando e saranno resi noti tutti i dettagli relativi alla candidatura e alle attività che verranno svolte. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form disponibile a questo collegamento.

Questa iniziativa trova spazio nel progetto “Gener-azione: Nuovi Servizi per una Nuova Generazione” finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con Anci Lombardia. Per maggior informazioni è possibile telefonare allo 0341 493790 o scrivere a informagiovani@comune.lecco.it.