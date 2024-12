ll nuovo lungolago prende forma, posati i nuovi parapetti

Proseguono le opere lungo il lato a lago della passeggiata

Create le basi per i nuovi arredi urbani

LECCO – Il nuovo lungolago prende forma: dopo i lavori lato monte che hanno interessato il tratto appena successivo a Piazza Cermenati, stanno procedendo le opere lungo la passeggiata a lago, le più delicate, che ridisegneranno il percorso. Poco più di 10 milioni di euro il quadro economico dell’intervento, finanziato in parte grazie a fondi del Pnrr, che terminerà entro marzo 2026.

A dare un aggiornamento sullo stato del cantiere è l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi: “Da Piazza Cermenati sono iniziati i lavori di pavimentazione, la passeggiata lato lago avrà un nuovo parapetto a moduli con barre verticali di colore verde, scelto con l’approvazione della Soprintendenza, e delle piazzette inserite con una pavimentazione in lastre di pietra, in continuità con Piazza Cermenati, oltre che un nuovo arredo urbano con la posa di panchine di calcestruzzo bianco in ogni ‘piazzetta’: nei giorni scorsi è stata realizzata la base con gettata di calcestruzzo”.

Quasi completata anche la nuova pavimentazione in porfido di Piazza Stoppani, lato monte. “I lavori procedono e il nuovo lungolago, più spazioso, elegante e lineare, prende forma ai nostri occhi” conclude l’assessore.

Un ulteriore tassello nella riqualifica del lungolago cittadino sarà rappresentata dalla realizzazione della piattaforma sportiva in località Caviate (all’altezza del distirbutore Tamoil): i lavori inizieranno la prossima settimana.