Malgrate. Domenica inaugurazione del salone parrocchiale di San Carlo al Porto

Sarà festeggiato anche il 15° anniversario di sacerdozio di Don Massimo Berera

“Un luogo che, insieme alla chiesa e agli spazi dell’oratorio, sarà luogo di fraternità, amicizia e solidarietà”

MALGRATE – La Parrocchia di San Carlo al Porto inaugurerà il nuovo salone parrocchiale dopo il restauro conservativo realizzato nei mesi scorsi dal valore di 158 mila euro. Durante questo momento di festa, sarà ricordato anche il 15° anniversario di sacerdozio di Don Massimo Berera, vicario nella Comunità pastorale Madonna del Rosario in Lecco centro e referente della Parrocchia San Carlo.

L’appuntamento è per domenica 16 giugno dalle ore 11.15 con la santa Messa solenne nella Chiesa di San Carlo al Porto. A seguire ci sarà l’inaugurazione e la benedizione del nuovo salone con rinfresco aperto a tutta la comunità nel cortile di Palazzo Recalcati.

“La comunità di San Carlo al Porto di Malgrate arricchisca la sua storia e pensa al futuro, rinnovando radicalmente un luogo fondamentale per la vita della parrocchia e del territorio, un luogo che insieme alla chiesa e agli spazi dell’oratorio sarà una sala della comunità, un luogo della fraternità, dell’amicizia e della solidarietà. Grazie a tutti i volontari della parrocchia che si sono spesi per questa nuova realizzazione e continuano ogni giorno a rendere accogliente ogni ambiente. Facciamo appello ora alla solidarietà di tutti per coprire le ultime spese di questo ingente intervento” spiega il prevosto di Lecco monsignor Davide Milani.

I lavori hanno riguardato il rifacimento del tetto, degli intonaci interni ed esterni, la pavimentazione, gli impianti idraulico ed elettrico e l’installazione di un nuovo impianto audio video. Un intervento non solo strutturale ai fini conservativi, ma volto alla creazione di un salone polifunzionale che darà alla parrocchia la possibilità di ampliare le proposte e gli eventi, anche di tipo culturale e cinematografico, che potranno svolgersi al suo interno. L’ambiente sarà disponibile anche per eventuali riunioni e feste, per gli incontri dei sacerdoti della Città e del Decanato di Lecco con la possibilità di ospitare anche eventi di pastorale di settore, come la pastorale familiare o giovanile: un nuovo inizio per la comunità parrocchiale.