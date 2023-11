Maltempo. Il lago si alza ma non esonda: “Situazione sotto controllo”

Il fiume Adda è fuoriuscito a Olginate senza causare danni

Oggi tregua dalla pioggia ma nel weekend torna il maltempo

LECCO – Le ore più critiche dovrebbero essere passate, lago e torrenti fanno paura, ma la situazione è sotto controllo e sul territorio non si sono registrate particolari criticità.

Nella notte il lago si è alzato raggiungendo i 160 cm rispetto allo zero idrometrico. Il monitoraggio è stato costante: “La nostra Protezione Civile ha effettuato il monitoraggio delle sponde ogni due ore, il lago si è alzato di 20 cm nel corso della nottata ma non è esondato e sta lentamente defluendo” ha fatto sapere la vicesindaco Simona Piazza. Anche i principali torrenti cittadini (Caldone, Gerenone e Bione) pur ingrossati non hanno causato problemi.

Osservato speciale il fiume Adda che è ieri pomeriggio è fuoriuscito a Olginate lungo l’alzaia, all’altezza della ditta Costacurta, senza causare danni. Nei giorni scorsi i sindaci dei comuni a valle della diga avevano emesso apposite ordinanze di chiusura delle alzaie e delle passeggiate lungo il fiume proprio per il rischio di esondazione.

La forte pioggia ha preoccupato non poco anche la Valsassina ma al momento anche qui non si sono registrate criticità. Nel calolziese si è verificato qualche piccolo smottamento con massi e fango su alcune strade a Rossino, in via Mandamentale e a Carenno.

Oggi, venerdì, tregua dalla pioggia, almeno secondo le previsioni, ma il maltempo tornerà nel fine settimana. In quota, intanto, è tornata la neve.

