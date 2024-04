Mandello, la Polizia locale nelle scuole per il corso di educazione stradale

Il corso di educazione stradale prevede tre lezioni

I bambini affronteranno anche un percorso in bicicletta

MANDELLO – Il mese di aprile e maggio vedrà l’agente di Polizia Locale, Laura Marinangeli, entrare nelle scuole dell’Infanzia del Comune di Mandello.

Nei mesi di ottobre e novembre 2023 si è tenuto il corso di Educazione stradale nelle classi terze della scuola Pertini e dell’I.S.G.Antida e, nel mese di febbraio, nelle classi prime della scuola secondaria I.C.S.A.Volta . L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo ed inserita nel programma di Educazione Civica.

La prima lezione, già svolta, è stata effettuata in classe, la seconda invece si svolgerà in parte in classe e in parte all’esterno: i bambini accompagnati dalle insegnanti e con le Agenti di Polizia Locale si muoveranno tra le vie del paese e la terza, come di consueto, si svolgerà in piazza del mercato e prevedrà un percorso da effettuare in bicicletta.

L’Assessore all’Istruzione, Doriana Pachera, ringrazia per la collaborazione l’Assessore alla Polizia Locale e tutto il personale di Polizia Locale.