Mascherine, la Provincia di Lecco inizia la distribuzione ai Comuni

In tutto 109 mila mascherine che la Provincia di Lecco ha ricevuto dalla Regione

Inizia oggi la distribuzione ai Comuni lecchesi

LECCO – “La Provincia di Lecco si è subito attivata per distribuire le mascherine ricevute ieri da Regione Lombardia a tutti i Comuni del territorio. Già da stamattina la Protezione civile della Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento dei volontari hanno portato nei Comuni le mascherine da destinare al personale in servizio, mentre oggi pomeriggio i Comuni potranno ritirare le mascherine per tutti i loro cittadini in tre punti di distribuzione”. E’ quanto fa sapere il presidente della Provincia di Lecco, Claudio Usuelli.

Questa mattina, lunedì, la Provincia di Lecco ha iniziato la distribuzione delle 109.000 mascherine ricevute da Regione Lombardia: 90.000 mascherine chirurgiche, destinate alla popolazione, verranno consegnate ai Comuni oggi dalle 16.00 alle 18.00 in tre punti di ritiro allestiti a Barzio, Bulciago e Valgreghentino.

Altre 15.000 mascherine verranno consegnate direttamente ai Comuni da destinate al personale e alle necessità dei servizi comunali, infine 4.000 mascherine verranno distribuite al personale di Protezione civile, in particolare ai volontari, impegnati nelle diverse attività.

“Siamo in continuo contatto con i Comuni per coordinarli e supportarli nel gestire al meglio questa fase di emergenza – prosegue Usuelli – Ringrazio i Sindaci per l’enorme lavoro che stanno facendo nei loro Comuni, i volontari impegnati nei vari servizi e la popolazione che sta dimostrando grande senso di responsabilità. I Sindaci, che io chiamo generali, sono sempre in prima linea, nonostante il Governo li abbia declassati a semplici sentinelle; ricordo che in passato Roma è stata salvate dalle oche…”.