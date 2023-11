Migranti, lunedì i primi arrivi all’ex scuola di Bonacina

In arrivo una ventina di richiedenti asilo

L’hub di via Timavo sarà disponibile fino a fine novembre

LECCO – E’ previsto per lunedì 14 novembre l’arrivo in città di un primo gruppo di richiedenti asilo che verrà ospitato presso l’hub temporaneo di Bonacina, allestito nei locali dell’ex scuola elementare di via Timavo.

Da quanto appreso, si tratterà di un gruppo di circa venti persone. La comunicazione è giunta anche al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ha ribadito la disponibilità limitata dell’ex scuola di Bonacina. “A fine mese, indicativamente il 28 novembre, inizieranno i lavori di demolizione dello stabile per costruire al suo posto il nuovo asilo nido” ha detto. Nessuna proroga, pena la perdita degli importanti finanziamenti del PNRR.

Intanto il rione si prepara all’accoglienza anche grazie al fondamentale supporto delle associazioni del territorio che la scorsa settimana hanno firmato un protocollo d’intesa con la Prefettura per l’accoglienza che prevede l’erogazione di servizi per l’integrazione (mediazione, psicologo e un corso di lingua italiana). Al momento non è dato sapere se ci saranno nuovi arrivi: la struttura potrà accogliere un massimo di 30-35 persone.