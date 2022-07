Mission Bambini fa tappa a Maggianico per il progetto “Cuore di Bimbi”

Raccolta fondi a Maggianico per il progetto “Cuore di Bimbi”

L’iniziativa della Fondazione Mission Bambini finanzia visite e interventi per la cura di difetti cardiaci congeniti

LECCO – Si è svolta sabato a Maggianico di Lecco presso l’oratorio la cena di raccolta fondi di Mission Bambini per il progetto “Cuore di Bimbi”.

Circa 100 persone presenti come racconta Chiara Michetti speaker della serata e organizzatrice insieme al gruppo dei volontari di cucina coordinati dall’inesauribile Lucia Chiarappa: “un grande successo per un periodo come questo infatti oltre a un numero di disdette significativo (causa covid) alcuni simpatizzanti del nostro sodalizio hanno ricevuto il dinner box della cena a domicilio.

Il progetto ‘Cuore di bimbi’ nasce nel 2005 per aiutare i bambini che nascono con difetti cardiaci congeniti: “Grazie a Mission Bambini e ai medici dell’ospedale Niguarda – spiega Chiara – riusciamo ad intervenire su tantissimi bambini Africani, Asiatici e Europei. Grazie alle missioni di medici volontari, vengono sottoposti nei Paesi in cui vivono a screening, operazioni salvavita, follow-up post operatori. Laddove non sia possibile intervenire in loco, i bambini vengono ospitati e curati in Italia o in Romania.”

“Un grazie particolare – sostiene Beppe Mambretti che della Fondazione è il coordinatore provinciale Lecchese – sicuramente va ai tanti amici e volontari che si sono resi disponibili per l’organizzazione, la cucina, il servizio, senza di loro non sarebbe stato possibile. Per noi aiutare i bambini è una gioia, sono il futuro del mondo e lo facciamo oltre gli ostacoli, oltre le difficoltà e oltre la nostra di zona di confort ”.

Chiunque abbia voglia di donare anche solo 3-4 giornate all’anno a Mission bambini diventando volontario o voglia avere maggiori informazioni può contattarci a questa pagina

https://missionbambini.org/volontariato/ oppure visitare il sito

https://missionbambini.org/ .