Moda e design all’OtoLAB per un evento che guarda ai giovani

“Experience” l’iniziativa di due lecchesi ha preso vita all’Oto Lab di Lecco

Un evento di beneficenza in favore di ASHIA Onlus

LECCO- Moda, design e cibo: tre elementi simbolo delle eccellenze italiane in un unico evento che ha preso vita domenica a Lecco: si tratta di “Experience” la manifestazione a scopo benefico realizzata all’interno del contesto riqualificato dell’OtoLab di Rancio.

Espositori, laboratori, una sfilata di moda ed esibizioni di danza hanno animato l’iniziativa che ha voluto essere un momento “di incontro e di condivisione in cui realtà locali attinenti a diversi ambiti moda, danza e design possano interagire sinergicamente per una promozione del territorio e delle sue attività artigianali e di nicchia” come spiegano le organizzatrici dell’evento, la stilista e modella Marina Riva e Chiara Sironi, modella e personal shopper.

L’evento è stato promosso da ASHIA Onlus che da oltre dieci anni opera sul territori di Lecco. Obiettivo della giornata, oltre promuovere le realtà locali, quello di raccogliere le risorse per borse di studio da assegnare a studenti meritevoli e garantire loro l’accesso agli studi universitari.