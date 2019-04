La classifica delle ‘due ruote’ più diffuse in Lombardia e a Lecco

La Yamaha T Max vince tra i lombardi, la Kymco People 150 in provincia di Lecco

LECCO – Sono soprattutto scooter le moto preferite da chi viaggia su ‘due ruote’ in Lombardia: è quanto emerge dallo studio diffuso da SosTariffe.it sui dati relativi ai motoveicoli assicurati sul territorio regionale e i costi medi di assicurazione.

La Yamaha T-Max risulta la moto più assicurata, in assoluto, dagli utenti lombardi con una richiesta di quotazioni pari al 2,41% del totale. Alle spalle del T-Max, per quanto riguarda le richieste di quotazioni arrivate dai motociclisti lombardi, tra i modelli più diffusi troviamo il Piaggio Liberty 125 con una diffusione del 2,25% e chiude il podio il Kymco Agility 125 che raggiunge una diffusione del 2,12%.

A completare la classifica dei cinque modelli più assicurati in Lombardia troviamo l’Honda Hornet, che raggiunge una percentuale dell’1,85% e l’Honda SH 150, quinta con una diffusione dell’1,78%.

A Lecco

La ‘top five’ in provincia di Lecco è differente: al primo posto troviamo la Kymco People 150 (con il 31,8% di quotazioni) seguita dal Piaggio Beverly 300 (22,7%).

Ecco tutti e cinque i modelli più diffusi in provincia di Lecco e il costo medio di assicurazione

Provincia Modello Moto Quotazioni Costo Medio RC LC Kymco People 150 31,82% € 345,00 LC Piaggio Beverly 300 22,73% € 298,90 LC LML Star 125 2T 18,18% € 252,95 LC Honda Silver Wing 13,64% € 425,50 LC Kymco Agility 125 13,64% € 295,67

Nelle altre province

Partendo dalla provincia di Como, ad esempio, si nota che il modello a due ruote più diffuso in assoluto è il Suzuki Burgman 400 e al secondo posto tra i modelli più assicurati nella provincia di Como troviamo il Yamaha T-Max

Anche a Milano si viaggia in scooter. Il modello più assicurato nella provincia è il Piaggio Liberty 125. Nella provincia di Brescia, invece, la moto più assicurata è la Harley-Davidson Sportster 1200

I motociclisti della provincia di Varese assicurano, con maggior frequenza, l’Aprilia Leonardo 150. Per la provincia di Pavia, invece, il modello più assicurato in assoluto è Triumph Bonneville. Nella provincia di Monza Brianza, i motociclisti prediligono la Suzuki Burgman 400.

Per la provincia di Lodi il modello più assicurato in assoluto è la Honda Hornet. A Bergamo e provincia, invece, troviamo come modello più assicurato la Honda CBR 600.

Il modello più assicurato nella provincia di Mantova è, invece, la Honda Hornet. A completare il quadro dei modelli più assicurati nelle province lombarde troviamo la Suzuki V Strom DL 650, che è la più assicurata a Cremona ed, infine, la BMW R 1200 GS che guida la provincia di Sondrio.