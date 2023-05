Musica. Intervista a Polly & Pamy, dal viale Turati al successo

Ritorno a casa per le gemelle, da un anno residenti a Milano, questa sera sul palco in piazza Garibaldi

Dj e modelle, apriranno da Lecco il loro Summer Tour tra Italia ed Europa

LECCO – Dj, modelle e influencer, Polly & Pamy calcheranno questa sera, venerdì, il palco del Sound of Lecco in Piazza Garibaldi.

Trapiantate a Milano ma legate per gran parte della vita a Lecco, tanto da poterla definire a tutti gli effetti ‘città natale’, sono due gemelle classe ’99 che porteranno al pubblico lecchese la loro musica afrobeat. Un richiamo alle origini ghanesi, anche se questa coppia costituisce un vero e proprio mix internazionale.

Anche nel lavoro non mancano di mostrare il loro lato più poliedrico: si destreggiano infatti tra eventi di moda, dj set, ospitate in discoteca, shooting, after party e molto altro. E ora saranno anche protagoniste del Sound of Lecco, iniziativa inaugurale del variegato calendario estivo promosso dal Comune.

Che effetto vi fa ritornare nella vostra città e suonare?

“Siamo super contente: abbiamo mantenuto buoni rapporti con tutti qui a Lecco, ed è sempre bello ritornare da dove si è partiti”.

Per quanto tempo avete vissuto a Lecco?

“In realtà è da poco che l’abbiamo lasciata, all’incirca un anno fa per trasferirci a Milano, ma è da quando abbiamo tre anni che viviamo qui. Siamo nate a Bergamo, ma le scuole le abbiamo frequentate tutte a Lecco, dall’asilo alle superiori, diplomandoci al Bertacchi”.

A proposito di partenze, come siete arrivate al successo?

“Iniziando ad andare in discoteca a Milano, che è molto vicina a Lecco. Qui abbiamo trovato il nostro mondo, e la passione per la moda e per la musica ha fatto il resto”.

Il successo è giunto prima con la musica o con la moda?

“Diremmo con entrambe: facendo serate in discoteca a suonare una cosa ha tirato l’altra, e le due professioni si sono collegate e alimentate vicendevolmente”.

C’è stato un momento in cui avete capito di essere ‘esplose’?

“Dopo il Covid la richiesta per le serate si è alzata e hanno iniziato a chiamarci più spesso, ma anche Tik Tok ha fatto la sua parte perché molte canzoni del genere afro hanno iniziato a diventare virali sulla piattaforma, iniziando a spopolare anche in Italia”.

Preferite lavorare con la musica, nella moda o sui social?

“Tutte e tre. Soprattutto moda e musica, che si rispecchiano l’una nell’altra. Se dovessimo togliere una delle due attività non ci sentiremmo più noi”.

Vi ispirate a qualche artista in particolare?

“Non nello specifico. A livello musicale ci sentiamo molto internazionali, anche perché girando in molti posti e stando sempre in movimento veniamo a contatto con tante sonorità, anche nuove. Come stile musicale propendiamo però verso l’afrobeat, ma anche l’amapiano (ibrido di musica deep house, jazz e lounge ndr), genere sudafricano che sta spopolando molto a Ibiza e viene trasmesso molto nelle radio”.

Vostri progetti futuri?

“Adesso ci stiamo concentrando sul nostro Summer Tour che toccherà varie città in Italia e in Europa. E’ il nostro obiettivo principale al momento”.

Avete altre passioni oltre alla musica e alla moda?

“Ci piace curare la nostra immagine, in particolare l’acconciatura, cambiando di volta in volta stile. Soprattutto le treccine ci appassionano”.

Ultima domanda, siete fidanzate?

“No, non abbiamo nessun rapporto serio per ora. Siamo troppo focalizzate su noi stesse, poi se l’amore dovesse arrivare ben venga”.

Oltre a Polly & Pamy, si esibiranno al Sound of Lecco dalle ore 19 Ciao Discoteca Italiana, After hours, Burning Disco, Popcore, e Snpt. “Saranno cinque ore di musica, energia e carica positiva che siamo certi verrà trasmessa a tutta la città”, ha commentato Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale. A coordinare la serata E507.

L’evento sarà a ingresso libero e gratuito. Per aggiornamenti: soundoflecco.it.