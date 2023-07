Nuova settimana d’interventi a Lecco per i Cantonieri di Comunità

I lavori di miglioramento del territorio proseguono con il riordino di parcheggi e interventi di pulizia

LECCO – Una nuova settimana di interventi da parte dei Cantonieri di Comunità ha portato ulteriori miglioramenti al territorio lecchese. Diverse zone della città hanno beneficiato di lavori di riqualificazione, contribuendo a rendere l’ambiente urbano più accogliente e funzionale per i cittadini.

Si sono conclusi il riordino del parcheggio tra via Giusti e via Risorgimento, via Credee a Malavedo e via alla Castagna a San Giovanni e via Valle del Pieno al Caleotto. Con le squadre di Artimedia è proseguito, invece, il riordino del verde a Germanedo in via alla Rovinata.

Continuano, infine, la rigenerazione delle panchine sul lungolago e i lavori in collaborazione con ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) nella zona del ponte Alimasco.