Nuovo lungolago: “Residenti e commercianti preoccupati, non togliete i parcheggi”

Il consigliere di Lecco Ideale lancia un appello all’amministrazione

Il cantiere partirà a marzo: “La strada è larga, c’è spazio sia per la ciclabile che per i parcheggi”

LECCO – “In vista della partenza dei lavori sul lungolago invito la Giunta a ripensare alla questione dei parcheggi, prima che sia troppo tardi”. Lo ha detto Peppino Ciresa (Lecco Ideale) intervenendo lunedì sera in Consiglio Comunale durante le comunicazioni.

Il cantiere per il rifacimento del lungolago dovrebbe iniziare nel mese di marzo e come noto, per la realizzazione della pista ciclabile prevista verranno rimossi i posti auto attualmente presenti lungo la passeggiata, 80 circa. I parcheggi come precisato dall’amministrazione non ‘salteranno’ tutti insieme e si sta lavorando a soluzioni alternative per residenti e commercianti. Nonostante le rassicurazioni, “la preoccupazione è massima” come ha sottolineato Ciresa, riportando i timori di chi vive, lavora e frequenta l’area.

“Sto pensando alle decine di cittadini anziani, ai tanti disabili e alle famiglie con bambini che lì abitano e che dalla mattina alla sera non avranno più posto dove lasciare l’auto – ha detto il consigliere – così come le tante attività commerciali, fortemente preoccupate, alcune di loro può darsi che chiuderanno. Sono già tante le zone della città rimaste senza negozi che danno vita e presidiano intere vie e quartieri, non lasciamo scoperta anche questa”.

Ciresa invita a ripensare alla gestione dei parcheggi: “Tra via Capo d’Istria e la Malpensata la strada è molto grande, ben venga la pista ciclabile ma sono convinto si riesca a lasciare qualche post auto. So che i residenti stanno preparando anche una petizione, invito l’amministrazione a ripensarci, prima che sia troppo tardi” ha concluso.