Oggi è la Giornata della Memoria, gli eventi: “Non dimentichiamo”

In tutto il mondo si commemorano le vittime dell’Olocausto

Tanti eventi in Provincia di Lecco

LECCO – Il 27 gennaio si celebra in tutto il mondo il Giorno della Memoria, ricorrenza istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto e delle leggi razziali. Proprio il 27 gennaio del 1945 infatti le truppe dell’Armata Rossa entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, liberando i prigionieri superstiti e rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista.

In occasione del Giorno della Memoria vengono organizzati dai Comuni diversi momenti istituzionali volti a non dimenticare questo capitolo buio della nostra storia.

Di seguito ricordiamo i principali eventi che si terranno a Lecco e Provincia.

A Lecco il Comune in collaborazione con Anpi Lecco e la Provincia di Lecco, promuove questa mattina alle 10.30 un momento istituzionale commemorativo presso le pietre d’inciampo lungo la scalinata che sale alla Madonna di Lourdes nel rione di Acquate. Il programma della cerimonia prevede un momento musicale, la lettura della poesia di Joyce Lussu “Scarpette Rosse” e gli interventi di Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco, di Alessandra Hofmann Presidente della Privincia, di Patrizia Milani, Vicepresidente del Comitato prov.le ANPI di Lecco.

In serata, alle 21 in Sala Don Ticozzi, in collaborazione con la Provincia di Lecco, è promosso uno spettacolo teatrale dal titolo “Eja, Eja, Tralalà”, di e con Federico Bario. Si tratta di un recital liberamente tratto dal volume del 1959 di Gian Carlo Fusco “Le rose del Ventennio” con la fisarmonica e le tastiere di Luca Pedeferri, la tromba e il flicorno soprano di Fausto Tagliabue.

In occasione del Giorno della Memoria il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio consegnerà 12 Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini della nostra provincia, militari e civili, che nell’ultimo conflitto mondiale sono stati deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. La cerimonia si svolgerà martedì 30 gennaio presso l’auditorium della Casa dell’Economia alle ore 11.

A Merate questa sera alle 20.45, in occasione del Giorno della Memoria, presso l’Auditorium Comunale Giusi Spezzaferri con “Fino a quando la mia stella brillerà – Storia di Liliana Segre”, spettacolo teatrale tratto dall’omologo libro-testimonianza nel quale vengono raccontate le traversie della giovane Liliana, da Milano ad Auschwitz e ritorno.

A Osnago alle 11 si terrà in via Sant’Anna la posa della pietra d’inciampo intitolata ad Antonio Bonfanti, cittadino osnaghese vittima dell’intolleranza fascista, morto di fame e di freddo nel lager nazista di Mauthausen il 25 gennaio 1945, cui è cointitolato l’istituto comprensivo del quale anche Osnago fa parte. Lo storico Gabriele Fontana effettuerà un ritratto di Bonfanti e della vicenda che l’ha riguardato. E’ previsto anche l’intervento del sindaco Paolo Brivio. Alle 18, invece, incontro all’Arci LaLoCo sempre con lo storico Fontana su “L’altra soluzione finale. Morire di lavoro nel sistema concentrazionario del Nazionalsocialismo mentre alle 21, in sala don Sironi, si terrà la proiezione del film One Life con Antony Hopkins con commento a cura di Maddalena Colombo. L’ingresso costa 6 euro.

Sempre a Osnago domenica 28 gennaio, alle 17 la sala civica Pertini ospiterà l’iniziativa, a cura dell’associazione Iridanza, intitolata “La forza delle donne oggi come allora. Letture e danze per non dimenticare”. Ingresso libero.

A Oggiono questa mattina si terrà la posa della prima pietra d’inciampo in città in ricordo di Mario De Francesco, cittadino oggionese deportato il 13 settembre 1944 in Germania nel campo di Zöschen (Buchenwald) dove è deceduto nel 1945. Il programma prevede alle 10.30 il ritrovo in Comune per i saluti istituzionali e alle 11 la posa della pietra in Piazza Manzoni.

Calolziocorte celebrerà in un unico evento il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo (10 febbraio): l’appuntamento è per il 2 febbraio alle 9.30 presso il Parco Martiri delle Foibe e, a seguire, alle 10.40 presso il Parco Giovanni e Giuseppe Rosa. L’iniziativa è in collaborazione con gli istituti scolastici ‘Caterina Cittadini’ e l’IC di Calolzio.

Ad Abbadia Lariana questa sera alle 21 presso il Cine Teatro Pier Giorgio Frassati si terrà il Concerto per il Giorno della Memoria ‘Olivier Messiaen, Quartetto per la fine del tempo”. Ingresso libero, QUI LA LOCANDINA

A Dervio sempre alle 21 in Municipio si terrà una serata di testimonianze con Gino Sadun, lettura di storie e di poesie. Ingresso libero, QUI LA LOCANDINA