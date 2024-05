Oltre 360 bimbi contro lo spreco alimentare, premiati i vincitori del concorso

Sabato mattina in Sala Ticozzi il momento conclusivo del concorso scolastico ‘Barro lo spreco’ lanciato dal Distretto Culturale del Barro

“Piccoli grandi messaggi contro lo spreco alimentare”

LECCO – 8 scuole, 20 classi e 365 bambini: sono questi i numeri del concorso scolastico lanciato dal Distretto Culturale del Barro in occasione della Giornata Mondiale contro lo spreco alimentare (che cade il 5 febbraio) e che questa mattina, sabato, si è concluso con le premiazioni dei piccoli partecipanti presso la Sala Don Ticozzi a Lecco.

Il concorso a premi dedicato alle scuole primarie ha chiesto ai giovanissimi studenti di ideare un messaggio, il più possibile incisivo ed efficace, che induca comportamenti corretti verso il cibo durante i pasti nelle mense scolastiche, rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie e che faccia riflettere sul dato nazionale che segnala uno spreco pari al 25% del cibo preparato, “per un valore di 360 mila euro al giorno” come ha spiegato Patrizia Cattaneo del Distretto Culturale del Barro.

“Siamo davvero soddisfatti – ha aggiunto – i lavori realizzati dai bambini sono significativi, si sono impegnati tanto e sicuramente rilanceremo questa iniziativa che ha colto nel segno”.

Disegni, collage, ma anche spot pubblicitari, tutti con un unico, importante messaggio: basta sprecare cibo. Sul palco sono sfilati tutti i piccoli protagonisti (provenienti dalle scuole di Monte Marenzo, Lecco, Galbiate, Garlate e Malgrate per ritirare un riconoscimento. Ai primi tre progetti classificati è stato invece donato un buono Lasercart per l’acquisto materiale didattico.

Al terzo posto si è classificata la scuola elementare di Malgrate il cui manifesto reca il messaggio “Io produco cibo, tu non sprecarlo”, con attenzione dunque alla filiera di produzione alimentare.

Al secondo e primo posto due progetti della scuola elementare di Galbiate: “Pensavamo di non essere degli spreconi – hanno raccontato gli alunni, accompagnati dalle maestre e dall’assessore Franco Limonta – poi per una settimana abbiamo preso nota del cibo avanzato in mensa e abbiamo cambiato idea”.

GALLERIA FOTOGRAFICA