Oltre 600 studenti alla prima giornata Its Istituti Tecnologici Superiori

Grande successo per l’evento organizzato dalla Provincia di Lecco con l’Ufficio scolastico provinciale

“Volevamo permettere ai giovani di trovare il percorso più interessante e professionalizzante”

LECCO – Grande successo per la prima edizione della Giornata Its Istituti tecnologici superiori, organizzata dalla Provincia di Lecco con l’Ufficio scolastico provinciale e la scuola capofila per l’orientamento Lecco1. Nella mattinata di martedì 26 marzo oltre 600 giovani, provenienti da diverse province della Lombardia, hanno affollato il Palataurus di Lecco, dove 18 Its lombardi hanno allestito i propri stand per illustrare ai giovani i percorsi di alta formazione superiore.

L’iniziativa è frutto della condivisione tra gli attori pubblici e privati che hanno partecipato lo scorso gennaio agli Stati generali dell’orientamento, promossi dalla Provincia di Lecco.

“Un successo straordinario per questa prima giornata dedicata ai percorsi Its, che abbiamo organizzato per permettere ai giovani di trovare il percorso più interessante e professionalizzante – commenta il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri impiego Carlo Malugani -. I ragazzi hanno seguito con molta partecipazione e interesse gli interventi introduttivi e hanno visitato gli stand, raccogliendo informazioni utili per la loro scelta post diploma in merito a percorsi ancora poco conosciuti. Come istituzioni abbiamo il dovere di fornire ai giovani gli strumenti necessari per essere protagonisti del loro futuro. Ringrazio tutti gli Its lombardi che hanno raccolto il nostro invito e hanno illustrato i loro percorsi, che garantiscono un’alta percentuale di assunzione, oltre il 90%, negli ambiti lavorativi e professionali innovativi. E un ringraziamento particolare allo staff della Provincia che ha organizzato al meglio l’evento”.

I corsi Its sono programmi di istruzione post-diploma che si sviluppano in parallelo al sistema universitario, con l’obiettivo principale di fornire agli studenti conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal mondo imprenditoriale.

I percorsi Its sono stati progettati per colmare il divario tra l’istruzione tecnica e le esigenze del mercato del lavoro e vengono avviati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, in modo da garantire un forte legame con il mondo del lavoro.