Ospedale, work-up diagnostico terapeutico nelle malattie infiammatorie croniche intestinali

Appuntamento il 6-7 maggio all’Ospedale Manzoni di Lecco

Il dottor Amato: “Patologie con una incidenza in crescita e con tante novità sia dal punto di vista diagnostico sia terapeutico”

LECCO – Il 6-7 Maggio 2024 si terrà presso l’Ospadale A. Manzoni di Lecco (Sala Endoscopica) un importante momento di formazione sulle malattie infiammatorie croniche.

La gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali si sta affinando sempre più grazie alla definizione di percorsi di diagnosi e di terapia sempre più mirati alla gestione personalizzata del singolo paziente. Si tratta di una opportunità importante per i nostri pazienti, che richiede un impegno continuo da parte del clinico. Il Corso ha l’obiettivo di fornire a specialisti gastroenterologi gli strumenti per orien-tarsi nell’ambito complesso della cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

Commenta Arnaldo Amato, Direttore SC di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia ASST Lecco: “Dopo l’apprezzato corso dello scorso anno sulle tecniche di resezione endoscopica delle lesioni neoplastiche del colon, quest’anno ci concentreremo su un’altra tematica molto sentita, cioè la gestione dei pazienti affetti da malattie croniche intestinali. Si tratta di patologie con una incidenza in crescita e con tante novità sia dal punto di vista diagnostico sia terapeutico; ci focalizzeremo in particolare sul ruolo dell’ecografia e dell’endoscopia e sui farmaci sia tradizionali sia avanzati utili ai nostri pazienti. L’evento, che vedrà coinvolto l’intera squadra della Gastroenterologia dell’ASST di Lecco, ha l’obiettivo di fornire a giovani specialisti, particolarmente desiderosi di accrescere le loro competenze, gli strumenti necessari per la loro pratica quotidiana”.

