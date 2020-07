Parco Monte Barro: sono cominciati alla grande i centri estivi

Prime settimane per bambini e ragazzi

160 i bambini coinvolti dal 29 giugno a oggi

GALBIATE – Dal 29 giugno ogni settimana ha registrato il tutto esaurito, coinvolgendo finora oltre 160 bambini e bambine delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado. Organizzate e gestite dagli esperti della Cooperativa Eliante, in collaborazione con l’Ente Parco e il Comune di Galbiate, e sempre nel rispetto delle norme legate all’emergenza Coronavirus, le giornate trascorse al Parco stanno coinvolgendo i bambini in attività che permettono d’imparare divertendosi.

Manualità, fantasia, capacità di progettare da soli e in gruppo e ovviamente tanta natura sono i protagonisti di tutte le settimane, e ogni giornata, trascorsa quasi interamente all’aperto, ha un programma che permette di cimentarsi in esperimenti, dimostrazioni, laboratori manuali e esplorazioni sui temi delle scienze naturali e della rielaborazione in chiave artistica delle esperienze.

I risultati raggiunti fin qui premiano l’impegno e gli sforzi organizzativi e di progettazione di tutti i collaboratori di Eliante e, soprattutto, dopo i mesi trascorsi forzatamente in casa per il periodo di quarantena, stanno dando la possibilità a tanti bambini di ritornare a muoversi nei prati e nei boschi in compagnia di altri bambini.

Ora, dopo i primi successi, non resta che continuare. Il programma prevede infatti altre settimane nei mesi di agosto e settembre, con ancora qualche posto libero. Per avere maggiori informazioni www.parcomontebarro.it/news-eventi/i-centri-estivi-2020-al-parco-monte-barro, dove si possono conoscere i costi, gli orari e le modalità d’iscrizione, oppure si può telefonare al numero 3662380659.